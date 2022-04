La nuova frontiera del turismo spaziale: i viaggi in mongolfiera

La Spaceship Neptune è una capsula in grado di raggiungere la stratosfera grazie ad un pallone aerostatico. Durante il viaggio vengono serviti cibo e bevande.

13—Apr—2022 / 11:24 AM

Ad un passo dei ‘cancelli’ dello Spazio, a bordo di una lussuosa cabina con barman a bordo. Space Perspective si prepara ad inaugurare la nuova frontiera del turismo spaziale: la startup californiana offrirà presto la possibilità di prenotare il viaggio a bordo di una capsula pressurizzata in grado di raggiungere la stratosfera grazie ad un’enorme pallone areostatico.

Se Virgin Galactic e Blue Origin puntano sui razzi e sugli spazioplani per replicare la stessa esperienza vissuta dagli astronauti, questa nuova azienda ha scelto un approccio decisamente più ‘light’ — con l’ovvio vantaggio di abbattere significativamente i costi. I biglietti per salire a bordo della Spaceship Neptune partono da poco più di 100.000 dollari. Tanto? Tantissimo, ma nulla in confronto a quanto chiedono le aziende di Richard Branson e Jeff Bezos.

La cabina della Spaceship Neptune offre una vista a 360 gradi grazie ad un’enorme finestra panoramica. Perfino il bagno della capsula ha un oblò per osservare lo Spazio. Complessivamente il viaggio dura 6 ore.

Space Perspective ha presentato gli interni della sua lussuosa capsula in occasione dell’anniversario dell’impresa del cosmonauta Jurij Gagarin, il primo uomo ad aver raggiunto lo Spazio.

Viaggiare a bordo della Spaceship Neptune costa 125.000$

La Spaceship Neptune offre almeno due diverse configurazioni. Una delle immagini mostra la cabina allestita con alcune poltrone reclinabili, in modo da ospitare circa una dozzina di persone. Un’altra immagine mostra un allestimento ancora più esclusivo, con quelli che sembrano dei divanetti in pelle degni di un autentico privé. Un portavoce dell’azienda ha spiegato che la capsula potrà essere affittata per eventi speciali, tra cui feste private e cene a lume di candela.

A differenza degli altri servizi attivi nel settore del turismo spaziale, Space Perspective offre ai suoi clienti anche un servizio ristorante.

La cabina, tra le altre cose, include anche un telescopio per osservare i corpi celesti e i pianeti in un modo che non sarebbe possibile dalla Terra e diversi schermi interattivi.

I viaggi a bordo della Spaceship Neptune durano sei ore. La mongolfiera spaziale impiega circa due ore per raggiungere un’altitudine di 30Km, dopo di che il veicolo mantiene questa altitudine per altre due ore — in modo da consentire agli ospiti di avere tutto il tempo per osservare lo Spazio e godersi l’avventura nel pieno relax. Il viaggio di ritorno a Terra richiede altre due ore: la capsula viene fatta atterrare nell’oceano, dove verrà recuperata da una nave.

L’azienda ha già testato con successo – ma senza equipaggio – la capsula nel 2021. Space Perspective spera di inaugurare il primo volo commerciale nel 2024, i biglietti partiranno da 125.000 dollari per persona. La lista d’attesa include già 600 persone, che hanno pagato un deposito non vincolante di 1.000 dollari.