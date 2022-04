IT: una Escape Room dedicata al film horror verrà inaugurata a Las Vegas in autunno

A Las Vegas in autunno verrà inaugurata una Escape Room dedicata a IT di Stephen King, nella versione dei film di Andy Muschietti.

In autunno verrà inaugurata a Las Vegas una Escape Room dedicata a IT di Stephen King, nella versione dei due capitoli cinematografici realizzati da Andy Muschietti ed arrivati al cinema nel 2017 e nel 2019. Si tratterà di uno spazio di ben 9000 metri quadrati con a disposizione venti stanze interattive in cui ci si potrà confrontare con Pennywise.

Potete cliccare QUI per visitare il sito. Nella Escape Room dedicata a IT a Las Vegas gli appassionati potranno entrare in alcuni dei luoghi iconici delle avventure della banda dei perdenti, dalla Clubhouse dei Losers, alla Neibolt House, e chiaramente ci si potrà avventurare anche tra le fognature di Derry.

Escape IT è stato sviluppato dalla Warner Bros. assieme a Egan Escape Productions. Al suo interno si potranno trovare effetti speciali, visual vari, animatronics, ed attori in carne ed ossa capaci di creare una grande esperienza interattiva.

Peter van Roden, vice presidente di Warner Bros. Themed Entertainment, ha dichiarato: