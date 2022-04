Assassinio sul Nilo: da oggi in Home Video con tanti contenuti extra

Assassinio sul Nilo, il film 20th Century Studios diretto e interpretato da Kenneth Branagh insieme a un cast stellare, è disponibile da oggi, 13 aprile, in Blu-Ray, DVD e UHD Steelbook.

Le versioni Blu-Ray e UHD includono anche tanti contenuti extra inediti, tra cui otto scene eliminate e le esclusive featurette che svelano tutti i segreti del mystery-thriller basato sul celebre romanzo di Agatha Christie.

La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta. Ambientata in uno scenario epico, caratterizzato da ampi panorami desertici e dalle maestose piramidi di Giza, questa drammatica storia di un amore finito male presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori dal look impeccabile, con colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino alla scioccante rivelazione finale.

Kenneth Branagh torna nei panni dell’iconico detective Hercule Poirot, insieme a Tom Bateman, la quattro volte candidata all’Oscar Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright.

Assassinio sul Nilo è ora disponibile su Amazon:

e in tutti i migliori punti vendita fisici e online.

CONTENUTI EXTRA:

Assassinio sul Nilo: dal romanzo al film – Approfondimento sulla trasposizione dal romanzo al film e sul modo in cui il regista Kenneth Branagh e lo sceneggiatore Michael Green hanno rielaborato l’opera di Agatha Christie per dar vita alla nuova versione di questa storia di amore e assassinio.

Agatha Christie: il viaggio può essere un omicidio – La storia alla base del romanzo è intimamente connessa alla passione per i viaggi dell’autrice, in particolare per l’Egitto e i suoi misteri. L’eredità di Agatha Christie e dei suoi racconti continua a vivere nei ricordi della sua famiglia e attraverso le nuove generazioni di filmmaker e attori.

Design sul Nilo – Costumi, scenografia, fotografia: ogni elemento del film contribuisce a ricreare la visione di Agatha Christie. Questo estratto sulla “nave dei sospetti” analizza ogni dettaglio del look e del design del film, dagli interpreti al paesaggio.

Branagh/Poirot – Kenneth Branagh è un artista unico nel suo genere, in grado di passare dal ruolo di regista a quello di attore con grande naturalezza. Questa clip racconta della sua capacità di rimanere connesso al cast al team creativo durante tutte le fasi del film.

Scene tagliate

