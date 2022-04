Anker 757: un potente powerbank da 20kg, per non rimanere mai a secco di energia

La Anker 757 è una power station da 1500W: per chi non vuole rimanere a secco di energia in campeggio, o per chi non vuole farsi cogliere impreparato dai blackout.

La nuova Anker 757 è una massiccia batteria portatile con una potenza di 1500W e una capacità di 1229Wh. È una batteria di tipo LiFePO4: più simile a quella delle auto elettriche che a quelle degli smartphone o dei comuni powerbank.

La Anker 757 dispone di un ricco arsenale di prese di vario tipo, incluse quattro porta USB-A, due USB-C (una da 100W e una da 60W) e svariate prese di tipo AC. Uno schermo led consente di monitorare costantemente l’autonomia residua, oltre che l’output di ciascuna porta.

Per ricaricare questa enorme power station è sufficiente collegarla ad una presa comune. È sufficiente un’ora di ricarica per raggiungere l’80% di autonomia.

Come avrete immaginato, la power station della Anker è pensata per un uso outdoor ed è ideale per i campeggiatori o per chi ha bisogno di avere una fonte di energia anche nelle aree più remote — pensate ad una missione di soccorso in montagna.

Le batterie LiFePO4 offrono diversi vantaggi, ma sicuramente tra questi non c’è la leggerezza: la Anker 757 pesa grossomodo 20Kg. Perfetta per il bagagliaio di un’auto, decisamente inadatta per uno zaino.

Con i suoi 1500W, la Anker 757 garantisce di ricaricare circa 90 volte la batteria di un comune smartphone, come un iPhone. La stessa energia può essere utilizzata per caricare un laptop 16,8 volte, oppure per alimentare un mini-frigorifero portatile per 22 ore.

Ovviamente questa power station non è indicata esclusivamente per l’uso outdoor e può servire anche in caso d’emergenza, ad esempio durante un blackout. A tal proposito, Anker spiega che la sua batteria può alimentare un comune frigorifero domestico per circa 2,7 ore, oppure un televisore per oltre 9 ore. Se vivete con la paranoia di rimanere senza luce, la Anker 757 potrebbe fare al caso vostro. È sicuramente un’alternativa più user-friendly (anche se meno efficace) dei normali generatori a carburante.

Negli USA, la Anker 757 è disponibile per l’acquisto ad un prezzo di 1.200 dollari — mentre non è chiaro se in futuro verrà proposta anche in Europa e in Italia.