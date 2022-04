The Doomsday Alarm Clock offre delle sveglie che simulano la fine del mondo

Iniziare la giornata con un vero e proprio attacco di panico non è di sicuro il desiderio di molti utenti. Il mondo delle sveglie è letteralmente infinito per quel che riguarda le possibilità, con chi sceglie alcune canzoni che ama per alzarsi al mattino, chi opta per delle suonerie lievi in grado di accompagnarlo nell’operazione senza risultare fastidiose, e chi invece pensa fuori dagli schemi, usando applicazioni come The Doomsday Alarm Clock.

Parliamo di un’app disponibile gratuitamente sull’App Store di Apple, che può essere scaricata accedendo a questo link, e che permette di iniziare la giornata decisamente nel modo peggiore. Nonostante non sia spesso facile svegliarsi e dei motivetti aggressivi potrebbero risultare la soluzione corretta, parliamo in questo caso di un’app che per far alzare gli utenti dal letto simula una vera e propria apocalisse, riproducendo quindi un notiziario della fine del mondo in maniera veloce sui dispositivi agli orari impostati.

I cinque audio disponibili narrano di come il mondo stia all’effettivo finendo per un totale di cinque relativi motivi specifici, ovviamente tutti catastrofici e pronti a ricordare alcuni dei più classici stereotipi di questo tipo di ambientazioni post-apocalittiche. Si parla nello specifico dell’eruzione di un Super Vulcano, dell’intelligenza artificiale che vuole uccidere l’umanità, del riscaldamento globale, dell’arrivo di un asteroide e dello scoppio della guerra nucleare. Degli scenari di sicuro non particolarmente piacevoli da ascoltare al mattino, che però potrebbero far sorridere alcuni utenti pronti a sfruttare le potenzialità dell’app.

Ovviamente, nonostante si immagini un utilizzo delle sveglie per svegliarsi, l’applicazione permette di scegliere i relativi audio e di farli partire a qualunque orario della giornata. Nonostante risulti completamente gratuita, Doomsday Alarm Clock invita a donare a EarthJustice, associazione che punta proprio a evitare che fenomeni di questo tipo possano accadere per davvero.