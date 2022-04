Superman: a breve Ta-Nehisi Coates consegnerà la sceneggiatura del film

L’idea di realizzare un film DC Comics dedicato ad un Superman di colore ha creato dibattito nella comunità degli appassionati, e dopo mesi in cui non sono arrivati degli aggiornamenti, da poco l’insider Jeff Sneider ha parlato dello stato della sceneggiatura, che l’autore Ta-Nehisi Coates dovrebbe consegnare a breve.

Secono quanto riferito da Jeff Sneider di The Ankler:

A proposito di Superman, abbiamo appreso che Ta-Nehisi Coates consegnerà una prima stesura della sceneggiatura…a breve.

Del progetto si è iniziato a parlare circa un anno fa, ed a rivelarlo è stato il The Hollywood Reporter, che ha parlato anche della rosa dei possibili candidati come regista del nuovo Superman: stiamo parlando di Steven Caple Jr. (Creed II), J.D. Dillard (Sleight), Regina King (One Night in Miami), e Shaka King (Judas and the Black Messiah).

Inoltre la storia sarà ambientata in un universo narrativo alternativo, che dovrebbe essere diverso da quello dei film su Flash e Aquaman. E ancora, il film dovrebbe essere ambientato nel Ventesimo Secolo, per poter fare ancora di più leva sulle tensioni sociali che alimentavano gli Stati Uniti per la questione razziale.