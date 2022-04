Meta testa gli acquisti nel metaverso di Horizon Worlds

Come confermato in via ufficiale da Meta, dei test per il metaverso di Horizon Worlds legati all'acquisto dei beni sono ufficialmente partiti.

Sin da quando Facebook ha cambiato nome in Meta, gli sforzi della compagnia per quel che riguarda il settore del metaverso si sono fatti sentire, e per fortuna, mentre moltissime novità stanno venendo sviluppate dietro le quinte, non mancano anche degli aggiornamenti in merito a dei contenuti già disponibili. Il noto colosso ha infatti confermato un nuovo importante passo che per ora verrà reso disponibile solamente a un numero limitato di creatori di contenuti, ma che risulta un importante operazione per quel che riguarda il futuro della compagnia nel mondo dei social network.

Si parla nello specifico di Horizon Worlds, e della possibilità per gli utenti in Canada e negli Stati Uniti di effettuare degli acquisti nel mondo, comprando sezioni segrete o oggetti collezionabili legati all’estetica. La compagnia ha anche avviato i test per un programma di bonus ai creatori che viene indicato come espansione del fondo per i creatori di Horizon Worlds della compagnia, e che permetterà ad alcuni utenti che si impegneranno nel gioco di ottenere delle somme di denaro come finanziamento direttamente dal colosso.

Trovate qui di seguito degli estratti tradotti delle dichiarazioni di Mark Zuckerberg riportati sulle pagine di TechCrunch, dove la questione è stata di recente approfondita.

Se immagini un futuro dove il metaverso si sarà evoluto, chiaramente la possibilità di vendere beni virtuali e di essere in grado di portarli con te da un mondo all’altro sarà una parte importante di questo. Ma prima, serve che le persone vogliano comprare per far avviare questo sistema di economia. La monetizzazione per i creatori di contenuti è davvero importante, perché devi essere in grado di supportarti e vivere bene mentre costruisci queste fantastiche esperienze.

Non resterà quindi che scoprire come il tutto si evolverà in futuro grazie al continuo supporto da parte di creatori e utenti che investiranno in questo mondo del colosso già disponibile.