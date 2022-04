Google Web Store: in arrivo un sistema di badge per premiare creatori e publisher

Come riportato sulle pagine di XDA-Developers, Google sta compiendo dei grossi passi avanti per quel che riguarda il Chrome Web Store, ovvero il luogo dove risulta possibile acquistare e scaricare estensioni per il browser di Chrome. La quantità di contenuti disponibili è davvero esorbitante, e considerando anche che Chrome è ancora il browser più usato al mondo, sono molti gli utenti che si fidano del negozio per migliorare la propria esperienza.

La compagnia ha quindi annunciato un vero e proprio nuovo sistema pensato per mettere in evidenza sviluppatori e publisher che si occupano del miglioramento del negozio con nuovi contenuti grazie a dei veri e propri nuovi badge. L’obiettivo è quello di permettere agli utenti di riconoscere fin da subito grazie al relativo simbolo quali sono le estensioni che potrebbero fare al caso loro nel momento in cui procedono con la ricerca, lasciando che questi possano fidarsi del giudizio di Google per scegliere i contenuti più di qualità.

Nel mentre, non mancherà anche un piacevole riconoscimento per publisher e creatori di contenuti che hanno deciso di investire nel progetto del Web Store, e potranno quindi vantare questo nuovo badge in futuro grazie ai propri sforzi. Trovate qui di seguito la mail tradotta che Google ha inviato agli sviluppatori, ripresa da XDA-Developers.

Siamo felici di annunciare due nuovi badge delle estensioni che ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi: il Featured badge e l’Estabilished publisher badge. Entrambi appariranno nel negozio nel giro di qualche settimana. Gli sviluppatori che ottengono questi premi potranno ottenere ranking migliori nella ricerca e nei filtri, come anche vedere la loro estensione apparire nelle promozioni dentro e fuori dal Chrome Web Store.

Come spiegato, il Featured Badge verrà dato alle estensioni che seguono le pratiche migliori e hanno degli standard per l’esperienza degli utenti e per il design particolarmente alti, con il tutto che verrà deciso manualmente dal team del Chrome Web Store. Per quel che riguarda l’Established publisher badge, questo arriverà invece in automatico a publisher e sviluppatori che sono stati verificati con un passato positivo per i servizi di Google e agiscono in accordo con le politiche del colosso.