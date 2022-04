Johnny Depp – Le parole di Amber Heard prima del processo: “L’ho sempre amato”

Oggi, 11 aprile, inizia il processo per diffamazione che Johnny Depp ha mosso nei confronti di Amber Heard. Proprio poco prima che la causa avesse inizio, l’attrice si è fatta sentire attraverso Instagram, riservando parole di affetto ed amore nei confronti del suo ex marito.

Ecco cosa ha dichiarato Amber Heard:

Johnny mi ha fatto causa per ciò che ho detto al Washington Post, raccontando la mia esperienza di abusi domestici. Non l’ho mai menzionato, ho piuttosto parlato del prezzo che le donne devono pagare quando parlano di uomini potenti. Continuo a pagare quel prezzo, ma spero che quando il caso sarà concluso potrò chiudere questa storia, così come potrà fare Johnny. Ho sempre mantenuto il mio amore per Johnny, e mi provoca molto dolore divulgare i dettagli della nostra vita insieme a tutto il mondo. Apprezzo molto il supporto che sto ricevendo nel corso degli anni, e soprattutto, più che mai, nelle ultime settimane.