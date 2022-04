Moon Knight: i protagonisti rispondono alle domande dei fan, nuovi spot

Marvel Entertainment ha rilasciato un’interessante intervista tripla a Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy nella nuova puntata di Ask Marvel a tema Moon Knight. In più, vi presentiamo due nuovi, brevi spot per la serie.

Alla domanda “Moon Knight è un eroe?” i tre protagonisti hanno risposto in maniera affermativa: May Calamawy ci ha pensato un pochino, per poi rispondere un deciso “sì”, mentre le risposte degli altri due attori sono state più articolate.

Penso che quel che finisce per fare sia davvero eroico. È una storia di integrazione.

Ha affermato Oscar Isaac.

Penso sia un eroe. Ma il suo vero superpotere stia nel suo percorso verso l’essere una persona completa. Perché se siamo completamente noi stessi, possiamo fare qualunque cosa.

Ha aggiunto Ethan Hawke.

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Moon Knight vede protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

