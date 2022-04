Will Smith si pronuncia sulla sua esclusione dagli Oscar: “Accetto la decisione”

Will Smith ha dichiarato di accettare la decisione dell'Academy che lo ha bandito dagli Oscar per dieci anni dopo lo schiaffo a Chris Rock.

Dopo che l’Academy ha deciso di bandire dagli Oscar l’interprete Will Smith per dieci anni, a causa dello schiaffo dell’attore a Chris Rock, lo stesso Smith ha deciso di rilasciare una dichiarazione ufficiale, in cui ha dichiarato di accettare la decisione dell’Academy.

Queste sono le parole di Will Smith:

Accetto e rispetto la decisione dell’Academy.

Poche parole che fanno però comprendere come l’interprete, almeno a livello ufficiale, sia in linea con la dura decisione presa dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. L’associazione ha così giustificato il provvedimento preso:

I 94esimi Oscar dovevano essere la celebrazione dei tanti componenti della nostra comunità che hanno svolto un lavoro incredibile lo scorso anno; ad ogni modo, quei momenti sono stati oscurati dal comportamento inaccettabile e dannoso che abbiamo visto esibire dal signor Smith sul palco.

Durante la diretta, non abbiamo gestito adeguatamente la situazione. Per questo, ce ne scusiamo. Questa era l’opportunità per noi di dare un esempio per i nostri ospiti, per i nostri spettatori e per la nostra famiglia dell’Academy di tutto il mondo, e siamo stati manchevoli. Impreparati di fronte all’imprevisto mai visto prima.

