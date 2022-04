Beverly Hills 4: Mark Molloy dirigerà il film

Eddie Murphy dopo aver ripreso uno dei suoi ruoli iconici per il sequel de Il Principe cerca Moglie, a breve rivestirà i panni di Axel Foley in Beverly Hills Cop 4, il nuovo capitolo della commedia poliziesca divenuta un cult negli anni Ottana. Da poco è stato rivelato il nome del regista del nuovo lungometraggio che sarà Mark Molloy.

L’aspetto curioso dell’ingaggio di Mark Molloy come regista di Beverly Hills Cop 4 è il fatto che si tratta dell’esordio cinematografico del filmmaker, considerando che fino ad ora si è dedicato esclusivamente alla realizzazione di spot pubblicitari per brand come Apple, Go Daddy e Nissan. Come produttore è stato accreditato Jerry Bruckheimer.

Mark Molloy rimpiazzerà Adil El Arbi e Bilall Fallah che avevano già lavorato sul buddy movie Bad Boys for Life, e che stanno attualmente lavorando allo sviluppo del film su Batgirl. Ricordiamo che Beverly Hills Cop fu il film che portò al successo Eddie Murphy, che ha così raccontato quell’esperienza:

Non ho sentito alcuna pressione. Quando sei giovane, dai tutto per scontato. Sai? Le cose hanno iniziato ad accadere velocemente per me, quindi non ci ho nemmeno pensato. Ora, quando mi guardo indietro, dico, ‘Wow! Ero davvero giovane!’

