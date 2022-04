The White Darkness: Tom Hiddleston protagonista della serie di Apple TV+

Dopo aver vestito i panni di Loki nella serie TV omonima, l’interprete Tom Hiddleston si prepara a lavorare in un altro progetto che andrà sul piccolo schermo: stiamo parlando di The White Darkness, un telefilm che sarà prodotto da Apple TV+.

La storia al centro di The White Darkness è tratta dal libro scritto da David Grann. Il telefilm sarà sviluppato da Soo Hugh, ed avrà come co-showrunner lo stesso Hugh e Mark Heyman. Il protagonista della serie è Henry Worsley, un padre e marito modello, un ex soldato, un uomo la cui vita è stata caratterizzata dall’onore e dal sacrificio, ma allo stesso tempo ossessionata dal desiderio di avventura, un qualcosa che il personaggio manifesterà nel corso di un viaggio in Antartide.

Si tratta del secondo progetto Apple in cui viene coinvolto Tom Hiddleston, considerando che l’attore ha già partecipato a The Essex Serpent.

La serie è prodotta dagli Apple Studios e da UCP, con Theresa Kang-Lowe che fa da produttrice con Blue Marble Pictures. Hugh, Heyman e Hiddleston faranno da produttori esecutivi assieme a Caroline Garity di Blue Marble Pictures.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata ai nuovi contenuti di Apple TV+: