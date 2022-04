The Crown: Netflix vorrebbe realizzare una serie prequel

Considerando che The Crown è arrivato alla sua penultima stagione, sembra che Netflix sia già a lavoro per non lasciare gli appassionati a digiuno di storie della corona britannica: secondo quanto rivelato da Deadline la piattaforma streaming starebbe portando avanti delle discussioni sullo sviluppo di una serie prequel.

Secondo quanto riportato la serie prequel di The Crown dovrebbe concentrarsi sull’epoca vittoriana e sulla regina Vittoria, il cui regno è durato dal 1837 fino al 1901. Il progetto però sarebbe in discussione, si tratta solo di una prima fase, perciò non c’è nulla di sicuro riguardo ad un suo effettivo sviluppo, almeno per il momento.

Intanto quest’anno uscirà la quinta stagione di The Crown. Con Khalid Abdalla che interpreterà Dodi Fayed in The Crown 5, è stato scelto anche l’attore che vestirà i panni di Mohamed Al-Fayed, e sarà Salim Daw.

Dopo che nella quarta stagione Lady D è stata interpretata da Emma Corrin, nella quinta stagione sarà Elizabeth Debicki (già vista in Tenet) a vestirne i panni. La nuova stagione di The Crown introdurrà anche l’ultima interprete della regina Elisabetta II, ovvero Imelda Staunton, che prende il posto di Olivia Colman, e prima ancora di Claire Foy.