Redmi Note 12 pronti a dominare la fascia media? Spuntano i possibili chip usati

Abbiamo visto nel corso degli anni i brand di Xiaomi espandersi al fine di migliorare la propria presenza sul mercato per quel che riguarda diversi aspetti, con i telefoni che sono infatti riusciti ad occupare – ovviamente con risultati alquanto diversi – la fascia bassa, media e alta del mercato. I Redmi Note, nello specifico, hanno avuto modo di contraddistinguersi molto in positivo, con ulteriori novità che a quanto pare stanno per arrivare, rendendo la serie addirittura più espansa.

Parliamo di novità anticipare da un leak sulla piattaforma di Weibo, visto che un tipster ha parlato di due device che a quanto pare sono ormai sempre più vicini ad arrivare sul mercato. Lu Weibing, general manager del brand di Xiaomi, aveva già confermato che la serie dei Redmi Note sarebbe stata arricchita da nuovi dispositivi ogni sei mesi, e di sicuro non c’è quindi da stupirsi per quel che riguarda quanto suggerito dal leak, seppur sia bene considerare che non si tratta di informazioni ufficiali e che sarà bene aspettare novità precise da parte della compagnia.

A quanto pare, la nuova serie avrà modo di fornire il proprio focus per quel che riguarda le performance, stando a quanto anticipato sulle pagine di GizChina, usando i SoC Dimensity 1300 o i Dimensity 8000 di MediaTek. Nel primo caso si parla del processo a 6nm di TSMC, che migliora con i 5nm dei Dimensity 8000 del produttore taiwanese.

Si parla poi di un look diverso dal solito e di una batteria pronta a durare davvero molto tempo. Non resterà quindi che aspettare maggiori novità on tal senso da parte di Xiaomi, che immaginando un debutto già nel corso di qualche mese di sicuro non avranno modo di farsi attendere, svelando tutti i dettagli sui gioiellini in questione ancora tenuti al sicuro.