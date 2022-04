La scuola degli animali magici: trailer, foto e locandina

Arriva nelle sale italiane dal 28 aprile, con Adler Entertainment, La scuola degli animali magici, tratto dall’omonimo romanzo di Margit Auer: ecco il trailer italiano, la locandina e le foto ufficiali.

Il film, diretto da Gregor Schnitzler, vede nel cast Nadja Uhl, Justus von Dohnányi, Heiko Pinkowski, Marleen Lohse e Milan Peschel.

Questa la sinossi:

Ida si è trasferita da poco in città e ora è la “ragazzina nuova” della Winterstein School. Ha un po’ di difficoltà con la nuova classe: Helen, dispettosa, le rende difficile farsi nuovi amici, e il primo giorno di scuola rimane un solo posto libero per lei – accanto all’altro bambino escluso dal gruppo, Benni. Un giorno l’insegnante presenta i bambini a Mortimer Morrison, che viaggia il mondo in cerca di “animali magici”. Ognuno di questi animali è destinato a diventare l’anima gemella di un bambino. Tra tutti, Ida la nuova arrivata e Benni l’escluso, sono i primi bambini della classe a ricevere un compagno magico! Da questo momento, Benni è accompagnato dall’anziana e saggia tartaruga Henrietta e Ida dall’astuta volpe Rabbat. Quando a scuola continuano a verificarsi sparizioni di oggetti, i bambini e gli animali magici devono unirsi per risolvere il mistero del ladro.

