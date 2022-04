Edge batte Safari, ora è il secondo browser al mondo

Come confermato in via ufficiale, Microsoft Edge è riuscito a superare Safari ed è diventato il secondo browser più utilizzato al mondo.

Si è parlato per molto tempo di come Apple stesse venendo superata per quel che riguarda Safari, visto che il browser targato Microsoft, sul fiato sul collo all’offerta del colosso di Cupertino e pronto ad ambire alla prima posizione, non tende a demordere. Google Chrome detiene ovviamente ancora il primato, ma come confermato in via ufficiale grazie a Statcounter, e ripreso sulle pagine di Windows Central, Safari ha ufficialmente perso il suo secondo posto nella classifica, che infatti è passato in via ufficiale a Microsoft Edge.

Nel corso del mese di marzo 2022, Edge è riuscito a raggiungere il 9,65% della quota di mercato totale, risultato che è risultato sufficiente per superare il 9,57% di Safari. Chrome continua a tenere salda la sua posizione con il 67,26%, ma c’è da dire che questo è comunque un ottimo risultato se si pensa alla scalata di Edge che sta avvenendo ormai da tempo grazie a molteplici fattori.

Dagli aggiornamenti che sottolineano il continuo supporto del colosso di Redmond al proprio browser, alle feature già presenti e alla compatibilità con moltissimi programmi ed estensioni, questi traguardi sono stati resi possibili, assieme al fatto che si tratta del browser predefinito di Windows.

Solamente la presenza del browser come base di Windows, ha garantito a Microsoft oltre un miliardo di opportunità, anche se sono ovviamente molti gli utenti che dopo le fasi iniziali di installazione dei propri dispositivi decidono di passare ad ulteriori offerte della concorrenza. Di sicuro, nel caso in cui il colosso continui a supportare il proprio browser come ha fatto fino a oggi, avremo modo di vedere i già ottimi risultati migliorare ulteriormente, con un distacco sempre maggiore da Safari e minore da Google Chrome, ma non resterà che aspettare i prossimi mesi per saperne di più.