The Wilds 2: il trailer della seconda stagione della serie Prime Video

Prime Video ha pubblicato il trailer di The Wilds 2, la seconda stagione della serie YA che richiama la storia e le atmosfere di Lost. La seconda stagione del telefilm The Wilds 2 farà il suo debutto su Prime Video il 6 maggio.

Ecco il trailer di The Wilds 2.

La sinossi ufficiale di The Wilds 2 recita:

La sopravvivenza è l’elemento chiave della lotta che un gruppo di ragazze sta portando avanti su un’isola deserta, le quali scoprono di essere al centro di un esperimento sociale. Nella seconda stagione vedremo nuovi elementi, come un’isola fatta di ragazzi adolescenti, che devono anch’essi lottare per la sopravvivenza sotto lo sguardo di un burattinaio che sta conducendo i giochi dell’esperimento sociale.

Amy B. Harris (Sex and the City, The Carrie Diaries) è showrunner su Amazon per le co-produzioni ABC Signature e quindi anche della serie in questione. Oltre alla Streicher e alla Harris, lo show è prodotto da FanFare di Jamie Tarses e Dylan Clark e Brian Williams di Dylan Clark Productions. Susanna Fogel (Booksmart, Il tuo ex non muore mai, Life Partners) ha diretto e prodotto l’episodio pilota.

Il cast di The Wilds è composto da Rachel Griffiths, Sophia Ali, Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, Sarah Pidgeon, David Sullivan e Troy Winbush.