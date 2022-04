Sing 2 – Sempre più forte: una clip in esclusiva dal film, in Home Video dal 7 aprile

Vi presentiamo una clip in esclusiva tratta da Sing 2 – Sempre più forte, il film d'animazione Illumination in arrivo in 4K UHD, Blu-ray e DVD il 7 aprile.

Buster Moon e il suo equipaggio sono tornati e sono pronti a lanciare la loro stravaganza più abbagliante di sempre in Sing 2 – Sempre più forte, già disponibile in Digital download dal 17 marzo 2022 e nei formati 4K UHD, Blu-ray, DVD e noleggio digitale dal 7 aprile grazie a Universal Pictures Home Entertainment: per festeggiare l’uscita in Home Video vi presentiamo oggi una clip in esclusiva per Lega Nerd.

Guarda la nostra clip in esclusiva di Sing 2:

Acclamato come “il miglior film d’animazione di quest’anno” (FOX-TV Houston) con un punteggio del 98% su Rotten Tomatoes, i fan di tutte le età possono ora cantare, ballare e ridere più che mai con questa edizione da collezione, ricchissima di contenuti bonus esclusivi per un totale di quasi 2 ore di intrattenimento extra, tra cui 2 mini film mai visti prima insieme ai personaggi più amati, per cantare insieme alle canzoni di successo del film, danzare insieme alla famosa coreografa Sherrie Silver, featurette dal dietro le quinte con il cast stellare e divertimento interattivo, per una perfetta serata in famiglia.

Le star di canto e danza del successo di Illumination Sing fanno ritorno nel film evento dell’anno. Il sempre ottimista Koala, Buster Moon e il suo cast hanno il sogno nel cassetto di mettere in scena il loro spettacolo più abbagliante nella scintillante capitale mondiale dell’intrattenimento, Redshore City. C’è solo un intoppo: deve convincere la rock star più solitaria del mondo, Clay Calloway, a unirsi a loro. Rosita, Ash, Johnny, Meena e Gunter tornano insieme a personaggi completamente nuovi, spettacolari canzoni di successo e performance elettrizzanti in SING 2, una commedia sul potere di guarigione emotiva della musica.

Il film è scritto e diretto da Garth Jennings (Sing, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy), e vede le aggiunte nel cast di doppiatori di assolute stelle come Zucchero Fornaciari (Clay), Frank Matano (Darius), Jenny De Nucci (Portia) e Valentina Vernia (Nooshy). La colonna sonora originale è stata creata da Joby Talbot.

Il film sarà disponibile in Digital Download a partire dal 17 marzo sulle seguenti piattaforme:

Amazon Prime Video;

Google Play,

Apple Tv;

Chili;

Tim Vision;

Rakuten;

PlayStation Store;

Microsoft Store;

e su Sky Primafila e le altre piattaforme a noleggio digitale a partire dal 7 aprile.

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI 4K ULTRA HD, BLU-RAY:

RISERVATO A GUNTER (MINI MOVIE) – Johnny e Gunter assistono ad uno spettacolo di ipnosi a Redshore City, dove Gunter è ipnotizzato e crede di essere una spia come 007.

ATTRAZIONE ANIMALE (MINI MOVIE) – Darius fa confusione con le sue riprese commerciali e le audizioni.

CONOSCI GLI ANIMATORI

CANTA CON NOI

IMPARA I PASSI & MOLTO ALTRO!

IMPARA I PASSI DI SING 2 – La coreografa Sherrie Silver ci accompagna attraverso i passi di danza ispirati al film – rallentando il processo e semplificando solo un po’ per assicurarti di ottenere il tuo ritmo.

SCENOGRAFIA 101 – Le star di SING 2 faranno in modo che tu abbia le capacità per mettere insieme un palcoscenico degno di Redshore City!

TRUCCO – Scopri come creare un look fuori dal mondo!

MICROFONI – Istruzioni dettagliate per creare il tuo microfono dell’era spaziale

COSTUMI – Crea incredibili corone cosmiche e accessori interstellari

ARREDI SCENICI – Guarda come costruire la tua astronave – completa di pannello di controllo e ponte di osservazione

LE VOCI DI SING 2

MATTHEW MCCONAUGHEY, VOCE DI BUSTER MOON

REESE WITHERSPOON, VOCE DI ROSITA

TARON EGERTON, VOCE DI JOHNNY

TORI KELLY, VOCE DI MEENA

NICK KROLL, VOCE DI GUNTER

GARTH JENNINGS, VOCE DI MISS CRAWLY

CONVERSANDO CON TORI KELLY – Il regista Garth Jennings chiacchiera faccia a faccia con Tori Kelly.

COREOGRAFIA – La famosa coreografa Sherrie Silver mette alla prova i ballerini per creare mosse realistiche nello spazio animato.

AMICI E PARENTI – Dai un’occhiata a questi cameo di alcuni degli amici e della famiglia dei registi di SING 2.

COSTUMI DI RODARTE – Il pluripremiato marchio di moda Rodarte disegna gli incredibili costumi di SING 2.

ANATOMIA DI UNA SCENA – La sequenza dell’Autobus e della Bicicletta

LE VOCI – Uno sguardo passo-passo a come le voci vengono aggiunte a un film d’animazione.

LE CANZONI – Guarda alcune delle star del film mentre registrano le loro canzoni.

BUSTER MOON

ASH

JOHNNY

MISS CRAWLY

CALLOWAY CLAY

CONTENUTI SPECIALI NEL FORMATO DVD:

CANTA CON NOI*

LE VOCI DI SING 2

MATTHEW MCCONAUGHEY, VOCE DI BUSTER MOON

REESE WITHERSPOON, VOCE DI ROSITA

BUSTER MOON

ASH

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-ray e il Blu-ray. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-ray, molti dei quali nella straordinaria risoluzione 4K.

