Moto G Stylus: nuovo modello 5G in arrivo nel 2022?

Sembra che fra gli imminenti piani di Motorola ci sia un nuovo Moto G Stylus, dispositivo all’apparenza interessante che dovrebbe arrivare nel corso del 2022 e offrire un’esperienza simile a quella dei Note di Samsung. Come riportato sulle pagine di 91Mobiles, Motorola quindi, lo smartphone dalle dimensioni tutt’altro che contenute avrà dei grossi miglioramenti rispetto a quanto visto in passato.

Il nuovo modello dovrebbe infatti risultare stando a quanto anticipato pronto a supportare la tecnologia del 5G. Il tutto avverrebbe grazie all’inserimento dello Snapdragon 695 all’interno, salto in avanti rispetto al modello 4G che ha presentato il SoC MediaTek Helio G88, con design a 12 nm, al contrario della soluzione di Qualcomm.

Per quel che riguarda lo schermo, dovrebbe essere presente un pannello da 120 Hz di refresh rate, migliorato anche in questo caso rispetto ai precedenti 90 Hz. Sembra che il nuovo Moto G Stylus 5G del 2022 non si presenterà con meno di 128 GB di memoria per l’archiviazione.

Sul retro pare invece ci sarà la stessa fotocamera con risoluzione di 50 MP, con soluzioni identiche anche per quel che concerne gli altri sensori presenti. Una situazione simile avverrà secondo 91Mobiles anche per quanto riguarda la RAM e la batteria, verosimilmente da 4 GB anche nel nuovo modello 5G non annunciato, con invece 5.000mAh che resterebbero invariati, anche se forse con possibilità di ricarica differenti.

Non ci sono in ogni caso ancora novità ufficiali in tal senso, con il colosso che infatti avrà apparentemente modi di annunciare i nuovi device con supporto al 5G nel corso del 2022. Nonostante l’autorevolezza della fonte, non resta che aspettare quindi novità ufficiali da parte di Motorola, la quale verosimilmente avrà presto modo di approfondire le specifiche tecniche dei device grazie a una presentazione dedicata per i nuovi device.