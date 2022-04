Max Payne: in sviluppo un videogioco reboot dei primi due titoli

07—Apr—2022 / 8:46 AM

Remedy Entertainment ha annunciato che la serie videoludica di Max Payne avrà un reboot che si baserà sui primi due videogiochi, che sono Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Lo sviluppo del gioco è frutto di un accordo con Rockstar Games, e l’obiettivo è quello di realizzare un titolo adatto per i PC di nuova generazione.

L’annuncio del reboot di Max Payne è stato fatto durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato sia Remedy che Rockstar, con la prima che svilupperà il remake, mentre la seconda lo finanzierà. Il gioco sarà sviluppato per PC, PlayStation 5, e Xbox X ed S.

Sam Houser di Rockstar Games ha dichiarato:

Appena i nostri amici di Remedy si sono approcciati alla possibilità del reboot di Max Payne ci siamo entusiasmati. Siamo appassionati a ciò che Remedy ha creato nel corso degli anni, e non vediamo l’ora di giocare a questo nuovo titolo.

Il reboot di Max Payne girerà su Northlight Engine. Si tratta del primo titolo della saga di Max Payne sviluppato dopo il 2013. Tero Virtala di Remedy ha aggiunto: