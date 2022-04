La Fortuna di Nikuko: doppio trailer e foto del film, il 16 maggio nei cinema

Arriverà al cinema il 16, 17, 18 maggio il nuovo appuntamento della Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit. Si tratta de La Fortuna di Nikuko, di cui vi mostriamo un doppio trailer e le prime immagini.

Tratto dal pluripremiato romanzo di Kanako Nishi e distribuito nelle sale cinematografiche giapponesi lo scorso anno, il film è diretto da Ayumu Watanabe (I figli del mare, Space Brothers), per la sceneggiatura di Satomi Ooshima (Hataraki Man), mentre character design e direzione dell’animazione sono stati curati da Kenichi Konishi (I figli del mare).

La storia ci racconta della piccola Kikuko, 11 anni, che vive con sua madre Nikuko, una donna di 38 anni, allegra, appassionata e sempre pronta a mangiare qualcosa di delizioso. Ma Nikuko ha un problema: si innamora sempre della persona sbagliata. Il suo motto preferito è: “Essere ordinari è la cosa migliore”. Spesso lo spirito forte e audace di Nikuko mette in imbarazzo Kikuko, combattuta tra il voler crescere in fretta e il voler restare per sempre bambina. La sua vita le piace, ma allo stesso tempo sogna di poter presto lasciare il luogo in cui vive, dove tutti conoscono tutto di tutti. Senza aver nulla in comune se non la convivenza su una barca al porto, Kikuko e Nikuko si troveranno ad affrontare le sfide quotidiane, fino a quando un inatteso segreto non verrà rivelato…

L’eccellente animazione de La Fortuna di Nikuko, premiato allo Scotland Loves Anime Festival Awards, al Bucheon Int’l Animation Festival e al Fantasia Int’l Film Festival, è curata dallo Studio 4°C, uno degli studi di animazione più famosi e rinomati in Giappone. Il regista, Ayumu Watanabe, si sta imponendo come uno dei più interessanti artisti del panorama giapponese.

