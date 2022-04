Apple: ad aprile aprirà un museo a Varsavia per ripercorrere la storia del brand

Nel corso del mese di aprile 2022, i fan del mondo Apple potranno ammirare un vero e proprio museo pensato per riproporre la storia della compagnia di Cupertino.

Nel corso del mese di aprile 2022, i fan del mondo Apple avranno a che fare con una nuova realtà particolarmente interessante. Si parla di un vero e proprio museo dedicato ai prodotti della nota compagnia di Cupertino, che nascerà nel complesso delle industrie di Norblin, a Varsavia.

Il luogo in questione conterrà una collezione completa dove i fan avranno modo di poter scoprire l’intera storia e lo sviluppo di una delle più importanti compagnie del mondo, la quale si trova ora in una situazione particolarmente importante per quel che concerne il settore della tecnologia.

Con più di 1.600 pezzi da ammirare, i quali non verranno tutti proposti nello stesso momento ma si presenteranno con una formula a rotazione periodica, si passerà dall’Apple 1, ai Macintosh 128K a moltissimi gioiellini pronti a farsi apprezzare dei fan del colosso, che ora rimetterà in gioco la sua storia decennale grazie a questa piacevole iniziativa.

Il tutto è stato realizzato con l’amore per la cultura pop, che mostrando la storia del brand di 46 anni avrà modo di ripercorrere proprio la nascita di questo mondo, con anche oltre 100 ore di video presenti nel luogo che mostreranno utili informazioni.