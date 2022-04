AMD conferma, dei Ryzen si stanno overclockando in automatico

AMD ha confermato a Tom's Hardware in via ufficiale un problema ormai noto, che riguarda delle CPU Ryzen che si stanno overclockando in automatico senza permessi.

Si è parlato in rete di come un problema dei driver di AMD stesse overclockando i processori della compagnia in automatico, senza fare alcun tipo di richiesta agli utenti e senza che quindi questi fossero a conoscenza del problema.

Ovviamente, non si è trattato di operazioni volontarie da parte della compagnia, la quale è tenuta ovviamente ad avvisare gli utenti per operazioni di questo tipo e a chiedere le dovute autorizzazioni che mettano in guardia chi si trova a cambiare le impostazioni dei propri dispositivi.

Il colosso ha avuto modo di confermare alle pagine di Tom’s Hardware il problema, dissipando quindi ogni dubbio in merito a tutte le segnalazioni che si sono viste di recente, e spiegando che all’effettivo per via di un errore con i propri driver, delle CPU Ryzen stanno venendo overclockate all’insaputa degli utenti, riuscendo quindi a fornire prestazioni migliori con vari compromessi, fra temperature maggiormente alte, usura e consumi energetici. Trovate qui di seguito la dichiarazione ufficiale del colosso in tal senso: