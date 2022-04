Will Smith: secondo il fratello di Chris Rock l’Academy dovrebbe ritirargli l’Oscar

Continua la polemica che è montata attorno allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, ed ora a parlare c’è anche il fratello del comico, Kenny Rock, che al Los Angeles Times ha dichiarato che l’Academy dovrebbe ritirare l’Oscar all’interprete di King Richard.

Ecco le sue parole:

Mi divora guardare e riguardare quella scena, perché c’è una persona a me cara che viene aggredita, senza che si possa far nulla per difenderlo. Quel video continua a girarmi in testa. Mio fratello non lo stava minacciando, e non c’è stato rispetto per lui in quel momento. Lo hanno denigrato di fronte a milioni di persone.