Troppo Cattivi: una clip esclusiva dal film DreamWorks

Vi proponiamo una clip esclusiva dal nuovo film della DreamWorks, intitolato Troppo Cattivi, che è disponibile nelle sale cinematografiche dal 31 marzo. Il lungometraggio animato è basato sulla serie di libri di successo di Aaron Blabey.

Qui sotto trovate la clip esclusiva tratta da Troppo Cattivi in cui sono protagonisti Mr. Wolf e Diane Foxington.

Troppo Cattivi | Clip in esclusiva Un lupo e una volpe non sono poi così vdiversi…no? #TroppoCattiviIlFilm Posted by Lega Nerd on Wednesday, April 6, 2022

Troppo Cattivi è diretto da Pierre Perifel (animatore di Kung Fu Panda), al suo debutto alla regia. Il film è prodotto da Damon Ross (produttore di Trolls, The Boss Baby, coproduttore di Nacho Libre) e Rebecca Huntley (produttore associato di The Boss Baby). I produttori esecutivi sono Aaron Blabey, Etan Cohen e Patrick Hughes.

Questa la sinossi ufficiale:

Non ci sono mai stati cinque amici così noti come i Troppo Cattivi – l’affascinante borseggiatore Mister Wolf (Andrea Perroni), Mister Snake lo scassinatore che le ha viste tutte (Edoardo Ferrario), il gelido maestro del travestimento Mister Shark (Francesco De Carlo), il “muscoloso” Mister Piranha (Valerio Lundini) e l’hacker esperta dalla lingua tagliente Miss Tarantula (Margherita Vicario), alias “Web”.

Ma quando, dopo anni di innumerevoli rapine ed essendo i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata, Mister Wolf decide di fare un patto (che non ha intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi diventeranno buoni.

Sotto la guida del loro mentore, il professor Marmalade (Saverio Raimondo), un arrogante (ma adorabile!) porcellino d’india, i Troppo Cattivi fingeranno davanti al mondo di essersi trasformati in buoni. Lungo la strada però, Mister Wolf inizia a capire che fare del bene per davvero può dargli ciò che ha sempre segretamente desiderato: l’accettazione. Così quando in città arriva un nuovo cattivo, riuscirà Mister Wolf a convincere gli altri membri della banda a diventare… Buoni?

Nel cast italiano del film anche Paola Michelini che dà la voce alla Governatrice Foxington.