Tapirulàn: trailer e nuove foto del primo film diretto da Claudia Gerini

Tapirulàn, il film che segna l’esordio alla regia di Claudia Gerini, arriva al cinema dal 5 maggio: ecco il trailer, le nuove foto ufficiali (in gran parte dietro le quinte) e la nuova locandina.

Prodotto da Stefano Bethlen per Milano Talent Factory in associazione con Attitude e Big Tree Movie Entertainment, Tapirulàn oltre ad essere la sua opera prima, rappresenta anche una delle prove attoriali più complesse per Claudia Gerini, che veste i panni di Emma, una counselor che lavora da casa correndo incessantemente su un tapis roulant, tra angosce interiori e fantasmi del passato che improvvisamente tornano a tormentare la sua vita.

Dietro la macchina da presa praticamente non ci sono stata mai, perché ero sempre sulla scena. Ho letto il soggetto e ho pensato subito che fosse la storia giusta per debuttare alla regia. Ho avuto le idee chiare fin da subito su Emma e sul modo in cui volevo rappresentarla. È stato un lavoro molto impegnativo ma allo stesso tempo stimolante, non privo di rischi. Ma prendersi la responsabilità delle decisioni sul set è bello. Se stai nella comfort zone non evolvi mai.

ha commentato Claudia Gerini.

Nel cast del film sono presenti Claudia Vismara, Stefano Pesce, Maurizio Lombardi, Corrado Fortuna, Daniela Virgilio, Lia Grieco, Fabio Morici, Marcello Mazzarella e Antonio Ferrante.

Il film sarà presentato dalla regista in anteprima a Roma il 26 aprile al cinema Adriano, a Firenze il 27 aprile al cinema Portico, a Milano il 28 aprile al cinema Anteo, a Riccione il 30 aprile al cinema Giometti Cinepalace e come evento speciale fuori concorso il 29 aprile al Montecarlo Film Festival de la Comedie.

