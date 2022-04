Morbius: il regista commenta le critiche negative al film Marvel-Sony

Daniel Espinosa, dopo aver dichiarato che il Multiverso Marvel è un qualcosa che a livello cinematografico è stato prima concepito dalla Sony piuttosto che da Kevin Feige, ha voluto anche commentare le critiche negative al suo lungometraggio Morbius. Il film ha ottenuto su Rotten Tomatoes meno del 20% di approvazione da parte della critica.

Ecco le sue parole:

Quando ho realizzato il mio primo film si trattava di una piccola produzione chiamata Babylon Disease, e ricordo che un giorno tornando a casa in metropolitana ero un po’ ubriaco. Ad un certo punto uno mi dà un colpetto e mi dice ‘ti devo dire cosa non va con la seconda scena del tuo film’, ed io avevo un pensiero del tipo ‘okay’. Il fatto è che è piuttosto strano fare qualcosa che viene condivisa col pubblico in questo modo. Io sono molto critico nei confronti del mio lavoro, e cerco sempre di fare del mio meglio, ma sono anche orgoglioso di ciò che faccio. Ci sono delle parti dei miei film di cui vado veramente orgoglioso.