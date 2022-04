Loki è la serie TV Marvel più vista su Disney+

Il The Hollywood Reporter ha pubblicato un articolo in cui ha rivelato quali sono le serie Marvel più viste fino ad ora su Disney+, ed ha fatto notare come Loki risulti essere al primo posto, considerando che la serie TV è stata vista 5,23 miliardi di minuti sulla piattaforma streaming.

Al secondo posto di questa classifica dedicata alle serie Marvel più viste su Disney+ ci sta WandaVision, il primo telefilm della Casa delle Idee lanciato sulla piattaforma streaming, che ha ottenuto 4,8 miliardi di visualizzazioni. Mentre per quanto riguarda The Falcon and the Winter Soldier sono stati registrati 4,15 miliardi di minuti di visualizzazioni, e poi Hawkeye che ha ottenuto 3,45 miliardi di minuti di visualizzazioni.

Da poco è stata lanciata la nuova produzione Marvel per Disney+ dedicata a Moon Knight, con Oscar Isaac protagonista. Il prossimo progetto che verrà proposto sarà Ms. Marvel, mentre sono in produzione anche She Hulk e Secret Invasion.

Il Marvel Cinematic Universe si sta espandendo molto sulla piattaforma streaming Disney+ e sul piccolo schermo in generale, e questi risultati di audience testimoniano il fatto che il pubblico continui a seguire con passione le storie dei character della Casa delle Idee.