Iliad Dati 300GB: appena 13,99 euro al mese, ma le chiamate non sono incluse

Iliad ha annunciato una nuova offerta. Si chiama Iliad Dati 300GB ed offre un pacchetto dati mensile da 300GB (in 4G) al prezzo di 13,99 euro al mese. È la prima offerta di questo tipo in Italia.

Iliad, come per le sue altre offerte, sottolinea che non sono previsti limiti di velocità, o costi occulti e vincoli di alcun tipo. Insomma, l’utente può cambiare piano e operatore in qualsiasi momento, senza penali. Nota a parte per le chiamate: il piano non offre minuti inclusi, ma si paga a consumo. Ben 0,28 euro al minuto.

Gli altri operatori non offrono al momento piani con 300GB, anche se esistono abbonamenti, più onerosi, che includono GB illimitati.

La nuova Dati 300 di iliad nasce per soddisfare le esigenze di coloro che cercano un’offerta per navigare senza preoccupazioni e può essere fruita tramite tablet o inserendo la SIM direttamente in un modem 4G”, sottolinea l’operatore. La tariffa dell’offerta Dati 300 non subirà mai rimodulazioni, come da sempre garantito da iliad ai propri utenti, che in meno di 4 anni hanno superato la quota degli 8,5 milioni

si legge nel claim di Iliad. Per chi ha bisogno di navigare a lungo in 4G è sicuramente un’offerta interessante, soprattutto se il pacchetto di dati serve per navigare utilizzando un tablet.

Per chi invece ha anche bisogno delle chiamate, rimangono valide le offerte FLASH 150 (con chiamate e messaggi illimitati, più 150GB di traffico) e GIGA 80, con meno GB e condizioni analoghe.