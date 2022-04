Chief of War: Jason Momoa protagonista della serie di Apple TV+ sulla colonizzazione delle Hawaii

Jason Momoa sarà protagonista di una serie televisiva di Apple TV+, intitolata Chief of War, dedicata alla colonizzazione della Hawaii.

Dopo che è stato protagonista di See, l’interprete Jason Momoa è pronto a lavorare su un altro progetto di Apple TV+: stiamo parlando di Chief of War, serie televisiva che sarà dedicata alla colonizzazione della Hawaii.

Chief of War sarà una serie TV divisa in otto episodi che segue l’unificazione e colonizzazione della Hawaii dal punto di vista di un indigeno. Jason Momoa, oltre ad essere protagonista del progetto, sarà anche il co-creatore, produttore esecutivo e lo sceneggiatore.

La serie TV è stata creata da Momoa assieme a Thomas Pa’a Sibbett, che farà anche da produttore esecutivo. Gli altri produttori del progetto sono Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg e Doug Jung. Jung farà anche da showrunner. Inoltre, Justin Chon è in trattative per la direzione di alcuni episodi di Chief of War.

Ricordiamo che Jason Momoa è il protagonista di Aquaman, ed ha da qualche mese concluso la lavorazione del secondo capitolo del lungometraggio DC Comics. Tra i suoi altri progetti in cantiere c’è un Buddy Movie con Dave Bautista, e poi Fast and Furious 10, film in cui sarà un villain.