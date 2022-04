Will Smith: Netflix ed Apple non sono più interessate al biopic sull’attore

Netflix ed Apple hanno deciso di non interessarsi più al progetto biopic su Will Smith, dopo ciò che è accaduto agli Oscar.

Lo schiaffo a Chris Rock sembra essere costato a Will Smith davvero caro: mentre si è in attesa delle decisioni dell’Academy (che entro il 18 si esprimerà su come agire nei confronti dell’attore), ora anche diverse produzioni in cui è incluso Will Smith sono in pausa o a rischio. Anche il biopic in lavorazione dedicato alla vita di Will Smith sembra non interessare più alle piattaforme Netflix ed Apple.

A rivelarlo è stato il The Sun che ha riportato come dopo ciò che è avvenuto durante la notte degli Oscar, sia Netflix che Apple non sarebbero più interessate ad investire sulla produzione del progetto biopic su Will Smith, basato sull’autobiografia dell’interprete, ed intendono ricollocare i finanziamenti previsti su altre idee originali dedicate ad altri attori di colore.

Secondo alcune fonti “lavorare con Will Smith è diventato rischioso, e queste piattaforme streaming intendono investire su star più family friendly come Michael B. Jordan e Mike Epps”.

Anche diverse produzioni dedicate a film con Will Smith sono entrate in pausa, e tra queste ci sta Bad Boys 4. Il The Hollywood Reporter ha reso noto che Will Smith aveva ricevuto 40 pagine di sceneggiatura, ma dopo gli Oscar la produzione è stata temporaneamente sospesa.