Motorola Edge 30 5G: spuntano le presunte specifiche tecniche

Siamo in attesa di scoprire maggiori dettagli in merito agli smartphone Motorola Edge 30, non ancora resi ufficiali da parte della compagnia, che però continuano a venire approfonditi da diversi leak. Dopo che il colosso ha deciso di fermarsi nel mondo della produzione dei dispositivi mobile, questa ha preso in considerazione l’idea di tornare in grande stile lanciando dei device in diverse parti del mondo con Snapdragon 8 Gen 1 e abbracciando quindi la fascia alta del mercato con le proprie possibilità.

Seppur però gli Edge 30 Pro, noti anche come Edge X30 e Edge + 2022 non abbiano un’edizione standard, è emersa che a quanto pare questa arriverà grazie alla versione semplice Motorola Edge 5G, che dovrebbe offrire al suo interno invece il SoC Snapdragon 778G+ e di conseguenza presentarsi con possibilità ridotte rispetto a quanto visto con la fascia alta già abbracciata dalla compagnia. A svelare il tutto c’è stato il noto leaker Yogesh Brar, il quale ha parlato nello specifico delle specifiche tecniche.

Nonostante non si tratti di informazioni ufficiali, c’è da considerare che potrebbe davvero trattarsi di anticipazioni prese con successo, data l’autorevolezza della fonte in questione. Stando a quanto svelato, i Motorola Edge 30 avranno uno schermo da 6,55 pollici FHD+ P-OLED con 144 Hz di refresh rate, assieme a un totale di 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio per l’archiviazione. Dovrebbe essere presente sul retro il setup da 50 MP + 50 MP + 2 MP, con 32 MP per i selfie.

Si parla poi di una batteria da 4.020mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W, con un prezzo che dovrebbe risultare più basso dei 700% dell’Edge 2021, seppur i dettagli in merito al lancio non siano ancora chiari, e non resti che aspettare infatti novità certe da parte della nota compagnia pronta a riprendere la sua posizione.