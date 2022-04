L’assistente di Volo – The Flight Attendant 2: il trailer ufficiale della serie TV

Ecco il trailer ufficiale di L’assistente di Volo – The Flight Attendant 2, in arrivo su HBO Max il 21 aprile.

HBO Max ha appena diffuso il trailer ufficiale della serie TV L’assistente di Volo – The Flight Attendant 2, la seconda stagione del telefilm che vede come protagonista Kaley Cuoco. La serie farà il suo debutto sulla piattaforma streaming il 21 aprile.

Nella seconda stagione di The Flight Attendant, Cassie sta vivendo una vita da sobria a Los Angeles, e lavora anche in collaborazione con la CIA. Ma un incarico oltreoceano la porterà ad assistere ad un omicidio, coinvolgendola in un altro intrigo. Ricordiamo che nei nuovi episodi farà il suo esordio anche Sharon Stone nei panni della madre della protagonista.

Il cast prevede anche la presenza di Zosia Mamet (che farà Annie), Griffin Matthews (Shane), Deniz Akdeniz (Max) e Rosie Perez (Megan), che compariranno assieme a T.R. Knight (che fa Davey), Yasha Jackson (Jada) e Audrey Grace Marshall (Young Cassie).

E poi ci saranno pure Mo McRae (Sons of Anarchy), Callie Hernandez (Soundtrack), JJ Soria (Army Wives), Cheryl Hines (Curb Your Enthusiasm), Jessie Ennis (Mythic Quest), Mae Martin (Feel Good), Margaret Cho (Drop Dead Diva), Santiago Cabrera (Salvation, Star Trek: Picard) e Shohreh Aghdashloo (The Expanse).