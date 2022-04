Il naso o la cospirazione degli anticonformisti: trailer del film d’animazione

L’ultimo film d’animazione del regista Andrey Khrzhanovskiy, Il naso o la cospirazione degli anticonformisti, arriverà nelle sale italiane il 5 maggio, in versione doppiata o sottotitolata: ecco il trailer italiano della pellicola, vincitrice del Premio della giuria al Festival del film d’animazione di Annecy.

Questa la sinossi ufficiale:

Il film trae origine da uno dei racconti più famosi della letteratura, “Il naso” di Nikolaj Vasil’evič Gogol’, portato a teatro come opera buffa in tre atti da Dmitri Shostakovich. È un sogno che il Maestro del cinema di animazione Khrzhanovskiy ha covato per decenni, da quando il compositore Shostakovich aveva affidato allo stesso regista, allora trentenne, le musiche originali della suo lavoro per farne un’opera visuale. Il risultato è un viaggio nel tempo, un’operazione postmoderna coinvolgente, un caleidoscopio di animazioni di diversi stili che celebra quegli “anticonformisti” che non si piegarono alle imposizioni culturali del regime staliniano.

