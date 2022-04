David di Donatello 2022: tutte le candidature della 67a edizione

L'Accademia del Cinema Italiano ha svelato tutte le candidature ai David di Donatello 2022: È stata la mano di Dio e Freaks Out conquistano ben 16 nomination.

Il 3 maggio l’Accademia del Cinema Italiano assegnerà i David di Donatello 2022, i più prestigiosi premi cinematografici italiani: arrivano oggi, intanto, le nomination ufficiali di tutte le categorie, scelte tra i film usciti dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.

A guidare i favoriti troviamo È stata la mano di Dio e Freaks Out, con ben sedici nomination l’uno. Martedì 3 maggio si terrà la cerimonia di premiazione, in diretta in prima serata su Rai1. La conduzione dell’edizione 2022 è affidata a Carlo Conti, affiancato da Drusilla Foer. L’evento si svolgerà negli iconici studi di Cinecittà: nel corso della cerimonia saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali.

MIGLIOR FILM

Ariaferma

prodotto da Carlo CRESTO-DINA (TEMPESTA) – Michela PINI (AMKA) – RAI CINEMA

per la regia di Leonardo DI COSTANZO

prodotto da Paolo SORRENTINO, Lorenzo MIELI

per la regia di Paolo SORRENTINO

prodotto Gianni RUSSO, Gabriele COSTA

per la regia di Giuseppe TORNATORE

prodotto da Andrea OCCHIPINTI, Stefano MASSENZI, Mattia GUERRA (LUCKY RED) – Gabriele MAINETTI (GOON FILMS) – RAI CINEMA

per la regia di Gabriele MAINETTI

prodotto da Nicola GIULIANO, Francesca CIMA, Carlotta CALORI (INDIGO FILM) – RAI CINEMA

per la regia di Mario MARTONE

MIGLIOR REGIA

Ariaferma

Leonardo DI COSTANZO

Paolo SORRENTINO

Giuseppe TORNATORE

Gabriele MAINETTI

Gabriele MAINETTI Qui rido io

Mario MARTONE

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Il cattivo poeta

Gianluca JODICE

Gianluca JODICE Maternal

Maura DELPERO

Maura DELPERO Piccolo corpo

Laura SAMANI

Laura SAMANI Re Granchio

Alessio RIGO DE RIGHI, Matteo ZOPPIS

Alessio RIGO DE RIGHI, Matteo ZOPPIS Una femmina

Francesco COSTABILE

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

A Chiara

Jonas CARPIGNANO

Leonardo DI COSTANZO, Bruno OLIVIERO, Valia SANTELLA

Paolo SORRENTINO

Nicola GUAGLIANONE, Gabriele MAINETTI

Nicola GUAGLIANONE, Gabriele MAINETTI Qui rido io

Mario MARTONE, Ippolita DI MAJO

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Diabolik

MANETTI BROS., Michelangelo LA NEVE L’arminuta

Monica ZAPELLI, Donatella DI PIETRANTONIO La scuola cattolica

Massimo GAUDIOSO, Luca INFASCELLI, Stefano MORDINI La terra dei figli

Filippo GRAVINO, Guido IUCULANO, Claudio CUPELLINI Tre piani

Nanni MORETTI, Federica PONTREMOLI, Valia SANTELLA Una femmina

Lirio ABATE, Serena BRUGNOLO, Adriano CHIARELLI, Francesco COSTABILE

MIGLIOR PRODUTTORE

A Chiara

Jon COPLON, Paolo CARPIGNANO, Ryan ZACARIAS, Jonas CARPIGNANO (STAYBLACK PRODUCTIONS) – RAI CINEMA

prodotto da Carlo CRESTO-DINA (TEMPESTA) – Michela PINI (AMKA) – RAI CINEMA

Paolo SORRENTINO, Lorenzo MIELI

Andrea OCCHIPINTI, Stefano MASSENZI, Mattia GUERRA (LUCKY RED) – Gabriele MAINETTI (GOON FILMS) – RAI CINEMA

Nicola GIULIANO, Francesca CIMA, Carlotta CALORI (INDIGO FILM) – RAI CINEMA

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

A Chiara

Swamy ROTOLO

Miriam LEONE

Aurora GIOVINAZZO

Rosa PALASCIANO

Rosa PALASCIANO Qui rido io

Maria NAZIONALE

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

America Latina

Elio GERMANO

Silvio ORLANDO

Filippo SCOTTI

Franz ROGOWSKI

Franz ROGOWSKI Qui rido io

Toni SERVILLO

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

È stata la mano di Dio

Luisa RANIERI

Teresa SAPONANGELO

Susy DEL GIUDICE

Susy DEL GIUDICE L’arminuta

Vanessa SCALERA

Vanessa SCALERA Qui rido io

Cristiana DELL’ANNA

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Ariaferma

Fabrizio FERRACANE

Fabrizio FERRACANE Diabolik

Valerio MASTANDREA

Valerio MASTANDREA È stata la mano di Dio

Toni SERVILLO

Toni SERVILLO Freaks Out

Pietro CASTELLITTO

Pietro CASTELLITTO Qui rido io

Eduardo SCARPETTA

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

America Latina

Paolo CARNERA

Luca BIGAZZI

Daria D’ANTONIO

Michele D’ATTANASIO

Michele D’ATTANASIO Qui rido io

Renato BERTA

MIGLIORE COMPOSITORE

A Chiara

Dan ROMER, Benh ZEITLIN

VERDENA

Pasquale SCIALÒ

PIVIO & Aldo DE SCALZI

Michele BRAGA, Gabriele MAINETTI

Michele BRAGA, Gabriele MAINETTI I fratelli De Filippo

Nicola PIOVANI

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Diabolik

Titolo: LA PROFONDITA’ DEGLI ABISSI | Musica, testi e interpretazione di: Manuel AGNELLI I fratelli De Filippo

Titolo: FACCIO ‘A POLKA | Musica di: Nicola PIOVANI | Testi di: Nicola PIOVANI, Dodo GAGLIARDE | Interpretata da: Anna FERRAIOLI RAVEL L’arminuta

Titolo: JUST YOU | Musica e testi di: Giuliano TAVIANI, Carmelo TRAVIA | Interpretata da: Marianna TRAVIA Marilyn ha gli occhi neri

Titolo: NEI TUOI OCCHI | Musica di: Francesca MICHIELIN, Andrea FARRI | Testi e interpretazione di: Francesca MICHIELIN Piccolo corpo

Titolo: PICCOLO CORPO | Musica di: Fredrika STAHL | Testi di: Laura SAMANI | Interpretata da: Celeste CESCUTTI, CORO POPOLARE

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Ariaferma

Luca SERVINO – Susanna ABENAVOLI

Noemi MARCHICA – Maria Michela DE DOMENICO

Carmine GUARINO – Iole AUTERO

Massimiliano STURIALE – Ilaria FALLACARA

Massimiliano STURIALE – Ilaria FALLACARA Qui rido io

Giancarlo MUSELLI, Carlo RESCIGNO – Laura CASALINI, Francesco FONDA

MIGLIORI COSTUMI

Diabolik

Ginevra DE CAROLIS

Ginevra DE CAROLIS È stata la mano di Dio

Mariano TUFANO

Mariano TUFANO Freaks Out

Mary MONTALTO

Mary MONTALTO I fratelli De Filippo

Maurizio MILLENOTTI

Maurizio MILLENOTTI Qui rido io

Ursula PATZAK

Ursula PATZAK MIGLIOR TRUCCO

Diabolik

Francesca LODOLI

Vincenzo MASTRANTONIO

Diego PRESTOPINO – Emanuele DE LUCA e Davide DE LUCA (prostetico o special make-up )

Maurizio NARDI

Maurizio NARDI Qui rido io

Alessandro D’ANNA

MIGLIOR ACCONCIATURA

7 donne e un mistero

Alberta GIULIANI

Giuseppina ROTOLO

Luca POMPOZZI

Marco PERNA

Marco PERNA I fratelli De Filippo

Francesco PEGORETTI

MIGLIORE MONTAGGIO

A Chiara

Affonso GONÇALVES

Carlotta CRISTIANI

Cristiano TRAVAGLIOLI

Cristiano TRAVAGLIOLI Ennio

Massimo QUAGLIA, Annalisa SCHILLACI Qui rido io

Jacopo QUADRI

MIGLIOR SUONO

Ariaferma

Presa diretta: Xavier LAVOREL | Microfonista: Pierre COLLODIN | Montaggio: Daniela BASSANI | Creazione suoni e Mix: Maxence CIEKAWY

Presa diretta: Emanuele CECERE | Microfonista: Francesco SABEZ | Montaggio: Silvia MORAES | Creazione suoni: Mirko PERRI | Mix: Michele MAZZUCCO

Presa diretta: Gilberto MARTINELLI | Montaggio: Fabio VENTURI | Mix: Gianni PALLOTTO

Presa diretta: Angelo BONANNI | Microfonista: Diego DE SANTIS | Montaggio: Davide FAVARGIOTTI | Creazione suoni: Mirko PERRI | Mix: Franco PISCOPO

Presa diretta: Alessandro ZANON | Microfonista: Alessandro PALMERINI | Montaggio: Silvia MORAES | Creazione suoni: Gianluca GASPARRINI | Mix: Giancarlo RUTIGLIANO

MIGLIORI EFFETTI VISIVI – VFX

A Classic Horror Story

Nuccio CANINO

Simone SILVESTRI

Rodolfo MIGLIARI

Stefano LEONI

Stefano LEONI La terra dei figli

Rodolfo MIGLIARI, Roberto SABA

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Atlantide

di Yuri ANCARANI

di Giuseppe TORNATORE

di Giuseppe TORNATORE Futura

di Pietro MARCELLO, Francesco MUNZI, Alice ROHRWACHER Marx può aspettare

di Marco BELLOCCHIO Onde radicali

di Gianfranco PANNONE

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Belfast

di Kenneth Branagh | Universal Pictures | Gran Bretagna Don’t Look Up

di Adam McKay | Lucky Red, Netflix | USA Drive My Car

di Ryusuke Hamaguchi | Tucker Film | Giappone Dune

di Denis Villeneuve | Warner Bros. Pictures | USA Il Potere del Cane – The Power of the Dog

di Jane Campion | Netflix | Nuova Zelanda, Australia

Il premio al miglior cortometraggio viene assegnato da una commissione composta da Domenico Dinoia, Mauro Donzelli, Francesco Giai Via, Marzia Gandolfi, Paola Jacobbi, Maria Grazia Mattei, Claudia Panzica, Marina Sanna, Maria Carolina Terzi.

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Diorama

di Camilla CARÈ L’ultimo spegne la luce

di Tommaso SANTAMBROGIO Maestrale

di Nico BONOMOLO Notte romana

di Valerio FERRARA Pilgrims

di Farnoosh SAMADI e Ali ASGARI

Il miglior cortometraggio Premio David di Donatello 2022 è MAESTRALE di Nico Bonomolo.

Il Premio David Giovani viene assegnato da una giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado.

DAVID GIOVANI

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto

di Riccardo MILANI Diabolik

dei MANETTI BROS. È stata la mano di Dio

di Paolo SORRENTINO Ennio

di Giuseppe TORNATORE Freaks Out

di Gabriele MAINETTI

