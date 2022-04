Lucca Collezionando e Verdemura 2022: dall’1 al 3 aprile un week-end nel segno dei fiori e del fumetto

Doppio appuntamento a Lucca per celebrare la primavera all’insegna delle passioni con due eventi molto amati: VerdeMura, la mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta, (venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 aprile) sulle mura di Lucca, e Lucca Collezionando, il festival del fumetto vintage-pop dedicato al Polo Fieristico (sabato 2 e domenica 3 aprile).

Ecco i poster dei due eventi.

Con il biglietto di ingresso di una manifestazione, sarà possibile visitare gratuitamente anche l’altra. I due eventi sono inoltre collegati da un servizio navetta gratuito che dal Polo Fiere (dotato di 1.400 posti auto), collega Collezionando e VerdeMura, passando per la stazione ferroviaria, e viceversa, per muoversi da una fiera all’altra e sfruttare al massimo le giornate.

Un’occasione per rivivere il clima della cultura pop degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, in una due giorni dedicata al fumetto e allo slow entertainment: il 2-3 aprile il Polo Fiere di Lucca ospiterà Lucca Collezionando. Un festival che quest’anno coinvolgerà oltre 50 autori ospiti di altissimo livello, per un ritorno in grande stile che saprà emozionare e coinvolgere i visitatori. Il poster realizzato da Werther Dell’Edera sintetizza lo spirito di questa edizione, facendo assaporare il sapore nipponico che sarà tra le ispirazioni di Lucca Collezionando.

Quest’anno i visitatori potranno riscoprire non solo il vintage da collezione italiano, europeo ed americano, ma anche i manga e gli anime classici con le celebrazioni dei 50 anni del manga di Lady Oscar della disegnatrice Riyoko Ikeda e l’anime di Devilman, basato sull’opera omonima di Go Nagai. Devilman sarà anche al centro di una grande installazione che lo metterà in parallelo con Berserk, manga degli anni ’90 di Kentaro Miura, con il quale condivide diversi punti di contatto.