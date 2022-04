Eddie Murphy interpreterà il re del funk George Clinton in un biopic

Dopo aver vestito i panni di Rudy Ray Moore il popolare attore Eddie Murphy si appresta a interpretare un’altra importante voce della comunità black: stiamo parlando di George Clinton, considerato il re del funk ed uno dei maggiori nomi di sempre di questo genere.

Eddie Murphy, oltre che fare da protagonista nel film su George Clinton, sarà anche il produttore del lungometraggio. Ricordiamo che Clinton è entrato a far parte della Rock and Roll of Fame nel 1997, e che con il suo gruppo musicale, i Parliament-Funkadelic, ha ispirato molti personaggi che hanno calcato la scena. Nel 2019 la band ha ottenuto un Grammy alla carriera.

Secondo le notizie trapelate, Eddie Murphy ed i suoi partner produttori John e Catherine Davis (che hanno già lavorato a Game Night ed a Dolemite Is My Name) sono alla ricerca di sceneggiatori per la realizzazione dello script del film su George Clinton.

Eddie Murphy arriva dai buoni risultati ottenuti dal secondo capitolo de Il Principe Cerca Moglie, intitolato Il Principe Cerca Figlio, che è uscito l’anno scorso direttamente sulla piattaforma streaming Prime Video. L’attore lavorerà anche ad un film Netflix, e ad altri tre lungometraggi per Prime Video.