Windows 11: cambiare il browser predefinito diventerà più semplice

Un recente update per Windows 11 aveva reso un infermo cambiare il browser predefinito. Con la patch di aprile tornerà ad essere molto più semplice.

31—Mar—2022 / 11:54 AM

Microsoft fa marcia indietro. Dopo un aggiornamento dello scorso dicembre modificare il browser predefinito era diventata un’impresa pressoché impossibile. Molti utenti avevano considerato la mossa come parte di una strategia eccessivamente aggressiva per spingere Edge, il browser proprietario di Microsoft.

Per modificare il browser predefinito, gli utenti sono costretti a navigare tra una lunghissima lista di opzioni. Windows 11, infatti, richiedeva di selezionare un browser predefinito per pressoché ogni tipo di file e formato web, rendendo la gestione delle proprie preferenze estremamente complicata e tediosa.

Con l’update KB5011563 di Windows 11, Microsoft ha scelto di fare marcia indietro, dando ascolto alle lamentele degli utenti. Si torna alla vecchia gestione del browser predefinito. Grazie all’aggiornamento sarà possibile impostare un nuovo browser preferito con un solo click. Non sarà, in altre parole, più necessario cambiare il browser di default per ogni singolo protocollo.

Gli utenti, se lo desiderano, potranno comunque impostare un browser diverso per ogni singola voce di personalizzazione. Chi preferiva il vecchio sistema potrà quindi continuare ad utilizzarlo.

La novità sarà introdotta con il prossimo Microsoft Patch Tuesday di aprile. Per il momento la nuova gestione del browser predefinito è stata introdotta esclusivamente in fase di testing per gli utenti iscritti al programma Insider.