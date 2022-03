Will Smith era stato invitato a lasciare la cerimonia degli Oscar dopo lo schiaffo a Chris Rock

Il Consiglio d'amministrazione dell'Academy of Motion Pictures art and Science ha rivelato in un comunicato che Will Smith era stato invitato a lasciare gli Oscar.

Il consiglio d’amministrazione dell’Academy of Motion Pictures art and Science ha da poco rilasciato un comunicato, esprimendosi sui possibili provvedimenti a Will Smith dopo lo schiaffo a Chris Rock, in cui è stato anche rivelato che l’attore era stato invitato ad abbandonare la cerimonia dopo l’avvenimento.

Qui sotto trovate il nuovo comunicato dell’Academy in cui viene fatto presente che sono in corso delle valutazioni riguardo a possibili sanzioni nei confronti di Will Smith, come “l’espulsione, la sospensione, o altri provvedimenti”. Ecco il testo: