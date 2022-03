Muppet: la Disney a lavoro su un documentario dedicato a Jim Henson

Dopo che la Disney ha messo in cantiere un film biopic dedicato a Jim Henson, l’inventore dei Muppet, ora la Casa di Topolino sta sviluppando anche un documentario. A lavorare sul progetto ci sarà il popolare regista Ron Howard, che fino ad ora ha realizzato in carriera tre documentari, che sono: Made in America (2013), The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years (2016) e Pavarotti (2019).

Il documentario su Jim Henson è stato definito come “un ritratto definitivo” sul creatore dei Muppet, che vedrà coinvolti tutti i membri della famiglia di Henson. L’obiettivo sarà quello di mostrare il lavoro di Henson con i popolari personaggi, ma c’è anche l’idea di far vedere l’evoluzione della sua carriera attraverso i film e la televisione.

I produttori del progetto saranno Brian Grazer, e poi Sara Bernstein e Justin Wilkes di Imagine Documentaries. Lo stesso Ron Howard ha dichiarato: