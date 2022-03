Halo: lo special di Sky sulla serie tratta dal celebre videogioco

In onda ogni lunedì sera su Sky (e on demand su Now) è appena arrivata Halo, nuova serie tv tratta dal celebre videogioco sparatutto fantascientifico: ecco quindi uno special introduttivo in italiano sullo show.

Ambientata nell’universo narrativo creato per la prima volta nel 2001 con il lancio del primo “Halo” per Xbox, la serie mette in scena un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant.

La serie vede come protagonisti Pablo Schreiber (“American Gods”) nel ruolo del super soldato Master Chief; Natascha McElhone (“Californication”, “Hotel Portofino”, “Designated Survivor”) nei panni della dottoressa Halsey, brillante, tormentata e imperscrutabile creatrice dei super soldati Spartan; e Jen Taylor (serie di videogiochi “Halo”, RWBY) nei panni di Cortana, l’IA più avanzata nella storia umana e potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana.

Nel cast anche Bokeem Woodbine (“Fargo”), Shabana Azmi (“Fire”), Natasha Culzac (“The Witcher”), Olive Grey (“Half Moon Investigations”), Yerin Ha (“Reef Break”), Bentley Kalu (“Avengers: Age of Ultron”), Kate Kennedy (“Catastrophe”), Charlie Murphy (“Peaky Blinders”) e Danny Sapani (“Penny Dreadful”). Si uniscono al cast nei panni di personaggi originali della serie anche Ryan McParland (“6Degrees”), Burn Gorman (“The Expanse”) e Fiona O’Shaughnessy (“Nina Forever”).

Halo è uno dei videogiochi più di successo di sempre ed è diventato un fenomeno di intrattenimento globale, con all’attivo più di 82 milioni di copie vendute in tutto il mondo e più di 6 miliardi di dollari di fatturato complessivo.

La serie è stata già rinnovata per una seconda stagione prima ancora del debutto della prima.

Questa la sinossi ufficiale:

Ventiseiesimo Secolo. Il conflitto tra gli esseri umani e la minaccia aliena nota come Covenant (un insieme di razze riunite in un’alleanza teocratico-militare) è una lotta senza esclusione di colpi. Contro questi letali nemici si batte Master Chief Petty Officer John-117 (Spartan-117), un soldato geneticamente modificato e fisicamente potenziato appartenente al gruppo noto come SPARTAN-II, un’iniziativa militare dell’UNSC (United Nations Space Command) ideata e realizzata dalla Dottoressa Catherine Elizabeth Halsey. Al fianco di Master Chief ci sono i suoi compagni di battaglia, e poi c’è Cortana, una potentissima intelligenza artificiale (realizzata usando come modello la mente e il cervello della stessa Dottoressa Halsey) che gli viene affidata e che, in quanto target del Covenant, dovrà proteggere a ogni costo, pena terribili conseguenze per l’umanità intera.

Leggi anche: