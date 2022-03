Bridgerton: India Amarteifio sarà la giovane Charlotte

Dopo il lancio di Bridgerton sono stati rivelati i nomi dei componenti del cast per la serie TV spin-off che sarà incentrata sul personaggio di Charlotte. A interpretare la protagonista nella sua versione giovane sarà India Amarteifio (Line of Duty).

La giovane Charlotte arriva a Londra, come fidanzata del re d’Inghilterra, realizzando che non è esattamente ciò che desiderano i reali. Tra gli altri interpreti annunciati ci sarà Michelle Fairley (Gangs of London) che farà la principessa Augusta, un personaggio che intende mantenere il potere della sua famiglia, e che per tenere il posto del figlio come monarca intende modernizzare l’Inghilterra. Corey Mylchreest (Sandman) sarà, invece, il giovane re George, bello e carismatico, che dovrà confrontarsi con i suoi demoni interiori, dovendo condividere il proprio spazio ed il letto con la nuova moglie. E poi ci sarà Arsema Thomas (al suo debutto televisivo) che farà la giovane Agatha Danbury, un personaggio che sfrutterà l’arrivo di Charlotte per trovare il suo spazio nella società.

E poi ancora Sam Clemmett (Harry Potter and the Cursed Child) sarà il giovane Brimsley, Richard Cunningham (The Witcher) farà Lord Bute, Tunji Kasim (Nancy Drew) interpreterà Adolphus, Rob Maloney (Casualty) interpreterà il dottore reale, Cyril Nri (Cucumber) farà Lord Danbury, Hugh Sachs (Bridgerton 1 & 2) interpreterà Brimsley.

La serie sulla regina Charlotte metterà al centro il percorso della giovane Charlotte e le sue storie d’amore, re-immaginando la figura del character. Al centro della serie ci saranno anche le storie delle giovani Violet Bridgerton e Lady Danbury. Il personaggio principale è interpretato da Golda Rosheuvel, ed è diventato in breve una delle figure più amate dello show.