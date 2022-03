Blue Beetle: Sharon Stone in trattative per entrare nel cast

Sharon Stone è in trattative per lavorare all'interno del film DC Comics su Blue Beetle. Il lungometraggio uscirà al cinema nel 2023.

Secondo il sito The Wrap è stato rivelato che la popolare attrice Sharon Stone sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast del film Blue Beetle. L’interprete dovrebbe vestire i panni di Victoria Kord, si tratta di una villain che è stata creata appositamente per il film.

L’ingresso di Sharon Stone nel cast di Blue Beetle impreziosisce un gruppo di interpreti che ha già presenti Xolo Maridueña, George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar, Belissa Escobedo, Bruna Marquezine e Harvey Guillén. Mentre la regia è stata affidata ad Angel Manuel Soto. Un altro attore che farà parte del cast sarà Raoul Max Trujillo (Mayans M.C.) che vestirà i panni di Carapax the Indestructible Man.

La sceneggiatura del lungometraggio è stata affidata a Gareth Dunnet-Alcocer, che ha scritto il remake di Scarface. John Rickard farà da produttore. L’identità di Blue Beetle è appartenuta a tre character diversi, ma il film si focalizzerà su Jaime Reyes, un adolescente americano di origini messicane.

Inizialmente Blue Beetle doveva arrivare su HBO Max, ed invece arriverà nelle sale cinematografiche il 2 giugno 2023.

