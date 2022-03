Motorola Frontier: nuovi leak sul telefono con fotocamera da 200 MP

Abbiamo visto Motorola ritornare nel segmento degli smartphone di fascia alta attraverso i suoi X30, dispositivi che hanno avuto modo di arrivare in diverse parti del mondo grazie al rebranding degli Edge 30 Pro. I telefoni si sono presentati con potenzialità davvero ottime e con il nuovissimo SoC Snapdragon 8 Gen 1 all’interno, ma pare che la compagnia abbia già in mente un nuovo dispositivo top-end da lanciare nel corso del 2022, che potrebbe riuscire a superare le prestazioni del precedente.

Stando ai rumor, questo dovrebbe prendere il nome di Motorola Frontier e presentare al suo interno il SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus non ancora annunciato da parte di Qualcomm, o forse proprio quello che potrebbe essere noto come Gen 2. Mentre siamo in attesa di ulteriori novità in tal senso, sappiamo anche che potremmo vedere all’interno del dispositivo la prima fotocamera da 200 MP, come era già stato anticipato dai render ed è stato di recente ribadito.

Troviamo nella parte frontale un riquadro per le fotocamere di tipo rettangolare, con il modulo da 200 MP che risulta ovviamente il più grande, e che dovrebbe offrire apertura di f/2.2 e stabilizzazione ottica dell’immagine, con ottimi risultati grazie anche a un complesso algoritmo basato sul deep learning. Il sensore dovrebbe essere targato Samsung e offrire la possibilità di registrare video fino alla risoluzione 8K a 30 FPS.

Per quel che riguarda le specifiche, sembra che verrà usato uno schermo da 6,67 pollici di tipo pOLED con 144 Hz di refresh rate, sfruttando di nuovo il sensore da 60 MP per la parte frontale visto negli ultimi smartphone di fascia alta della compagnia. Assieme allo Snapdragon 8 Gen 1 Plus dovrebbero essere presenti 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione in una variante e 12 GB di RAM e 256 GB per l’archiviazione in una seconda. Con il lancio che dovrebbe arrivare a luglio, non resta che aspettare novità ufficiali.