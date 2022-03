Jim Carrey critica il pubblico degli Oscar per la standing ovation a Will Smith: “Sono smidollati”

Diversi personaggi si stanno esprimendo sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, ed anche il popolare Jim Carrey ha detto la sua su ciò che è accaduto agli Oscar 2022. L’interprete ha definito la standing ovation tributata dal pubblico degli Oscar a Will Smith come un qualcosa da persone “smidollate”, ed ha detto di essere “disgustato” per ciò che è accaduto.

Ecco le parole di Jim Carrey:

Io avrei denunciato Will Smith per duecento milioni di dollari, perché quel video durerà per sempre, sarà onnipresente. Se vuoi puoi alzarti e gridare e mostrare disapprovazione, o dire qualcosa su Twitter, non hai comunque il diritto di schiaffeggiare qualcuno solo perché ha detto delle parole. Gli auguro il meglio, non ho nulla contro Will Smith, ha fatto delle grandi cose. Ma non è stato un grande momento. Tante persone hanno lavorato duro per stare in quella sala per avere il loro momento di gloria. Quella è stata una situazione egoistica che ha rovinato tutto quanto.