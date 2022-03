Apple, class action in Europa: rischio danni fino a 5 miliardi di euro

Apple rischia una class action da 5 miliardi di euro. È stata presentata dall’associazione Consumer Competition Claims e verrà presentata presso un tribunale dei Paesi Bassi. L’azione legale è aperta a tutti i consumatori europei.

«Se hai acquistato applicazioni per iPhone o iPad, oppure se hai anche solo effettuato un acquisto in app, allora hai subito un danno», si legge nell’appello lanciato dall’associazione dei consumatori. «Apple limita la libertà di scelta dei consumatori con prezzi eccessivi e monopolistici».

Apple ha recentemente ricevuto una multa da 5 milioni di euro in Olanda, proprio per le pratiche commerciali adottate sul suo App Store. E proprio da qui parte l’intenzione di seguire l’onda della multa dell’entritrust per ottenere un risarcimento in sede civile per gli utenti che utilizzano iOS. In totale, per le sue policy relative all’App Store, Apple ha già ricevuto sanzioni per oltre 50 milioni di euro.

«Il comportamento di Apple è illegale», si legge nel comunicato del Consumer Competition Claims. «I consumatori sono penalizzati ogni giorno dal comportamento monopolistico di Apple, le commissioni possono superare il 30%».

Ora l’associazione punta ad ottenere un risarcimento complessivo di oltre 5 miliardi di euro per tutti gli aderenti alla class action. Trovate maggiori informazioni a questo link.