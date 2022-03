Zack Snyder ringrazia i fan per gli Oscar del pubblico

Il popolo degli appassionati di Zack Snyder è tanto e tale da aver portato al regista ben due premi Oscar: si tratta del riconoscimento per il film più apprezzato dal pubblico, e per la scena più amata. I premi sono andati ad Army of the Dead ed alla Zack Snyder’s Justice League. Il regista ha voluto ringraziare su Vero i suoi fan che gli hanno consentito di raggiungere questo traguardo.

Zack Snyder ha prima condiviso il filmato di Justice League dedicato a Flash che entra dentro la Forza della Velocità, scrivendo accanto la parola “fantastico”, e successivamente ha postato una immagine di Army of the Dead con accanto la frase “I migliori fan in assoluto”.

La scelta dei film da inserire nella lista del lungometraggio più amato dai fan è stata fatta attraverso una collaborazione tra l’Academy e Twitter, considerando che dal 14 febbraio al 3 marzo i fan sono stati invitati a votare i loro lungometraggi preferiti.

Questa è la lista dei film che sono entrati nella categoria del film più apprezzato dal pubblico agli Oscar 2022:

Army of the Dead

Cenerentola

Minamata

Spider-Man: No Way Home

Tick, Tick… Boom!

