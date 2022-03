Top Gun: Maverick, trailer e poster del film con Tom Cruise in arrivo il 25 maggio

Paramount Pictures e Eagle Pictures regalano ai fan di Tom Cruise e di Top Gun un nuovo trailer, il poster e la data ufficiale di uscita di Top Gun: Maverick, l’atteso sequel ufficiale della mitica pellicola che ha segnato l’immaginario di molti.

Il nuovo film è diretto da Joseph Kosinski e sceneggiato da Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, e vede nel cast, oltre al ritorno di Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis, oltre a Ed Harris e Val Kilmer.

Questa la sinossi ufficiale:

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

