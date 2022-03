Il Playstation Plus si divide in tre abbonamenti: Essential, Extra e Premium

Playstation Plus si fa in tre. Arrivano gli abbonamenti Essential, Extra e Premium con accesso ad un catalogo di giochi su modello Game Pass.

È ufficiale, Sony rivoluziona il suo abbonamento Playstation Plus. L’azienda ha presentato tre nuovi piani, con prezzi e servizi diversi. Playstation Now sarà quindi disponibile, a partire dal prossimo giugno, in tre diverse formule.

Playstation Extra, tra le altre cose, offre accesso ad un catalogo di 400 titoli PS4 e PS5. Playstation Premium permette anche di giocare ad altri 740 giochi PS1, PS2, PSP e PS4 che possono non solo essere scaricati sulla console, ma possono essere riprodotti anche in cloud da console e PC.

Oggi siamo lieti di condividere notizie ufficiali sulle modifiche che interesseranno i nostri servizi in abbonamento. A giugno, PlayStation Plus e PlayStation Now si uniranno in un nuovo servizio di abbonamento PlayStation Plus che offre una scelta più ampia ai clienti di tutto il mondo con tre livelli di abbonamento. Il nostro obiettivo è fornire contenuti selezionati e di alta qualità con un catalogo diversificato di giochi*. Di seguito è riportata una panoramica dei tre livelli di abbonamento

si legge sul blog ufficiale di Playstation. Vediamo nel dettaglio i tre abbonamenti.

PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL

Offre gli stessi vantaggi attualmente disponibili per gli abbonati di PlayStation Plus:

Due giochi scaricabili al mese

Sconti esclusivi

Archiviazione nel cloud per i giochi salvati

Accesso al multigiocatore online

Questo livello non comporta modifiche per gli abbonati attuali di PlayStation Plus.

Il prezzo di PlayStation Plus Essential resta analogo al prezzo attuale di PlayStation Plus:

Europa €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all’anno

PLAYSTATION PLUS EXTRA

Offre tutti i vantaggi del livello Essential

In più, offre un catalogo che include fino a 400 dei giochi per PS4 e PS5 più divertenti, tra cui titoli di grande successo del nostro catalogo PlayStation Studios e di partner di terze parti. I giochi del livello Extra possono essere scaricati per giocare.

Il prezzo è di €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all’anno

PLAYSTATION PLUS PREMIUM